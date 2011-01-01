5. Укажите общий признак для ламинарии и кукушкина льна. А. имеются ризоиды В. име??тся корни С. имеются стебли Д. имеются стебель и листья Е. имеются листья
Биология
5. Укажите общий признак для ламинарии и кукушкина льна. А. имеются ризоиды В. име??тся корни С. имеются стебли Д. имеются стебель и листья Е. имеются листья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А- имеются ризоиды.
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