5. Укажите общий признак для ламинарии и кукушкина льна. А. имеются ризоиды В. име??тся корни С. имеются стебли Д. имеются стебель и листья Е. имеются листья

Биология

5. Укажите общий признак для ламинарии и кукушкина льна. А. имеются ризоиды В. име??тся корни С. имеются стебли Д. имеются стебель и листья Е. имеются листья

Автор: Гость