5. Вероятность того, что случайно выбранный пассажир автобуса выйдет в течение ближайших двух остановок равна 0,17, а вероятность того, что он проедет дальше пятой остановки, равна 0,51. Какова вероятность, что он выйдет на третьей, четвёртой или пятой остановках?