№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67

Математика

№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67

Автор: Гость