№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67

Математика
№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-2*6=6 54+2-6=50 63:7:3=3
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