№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67
Математика
№5. запиши в кружки знаки + - * : так чтобы получились верные записи 18 2 6=6 54 2 6=50 63 7 3=3 18 2 6=54 54 2 6=21 63 7 3=67
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-2*6=6 54+2-6=50 63:7:3=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Чему равен объём прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 25см в квадрате, а высота 2дм?
Математика
Без построений, но с помощью вычислений решите задачу! Дано: а=6 б=8 Высота а=4. ??айдите S треугольника, высоту б, произведение с умножи...
Окружающий мир
Что объединяет всех ребят школьном коллективе Как проявляется школе культура общения Какие правила поведения нужно соблюдать на уроке и на перемене