50 БАЛЛОВ И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Силы тяжести, действующие на две чугунные детали, отлича??тся в 4 раза. Во сколько раз отличаются их объёмы и массы?
Физика
50 БАЛЛОВ И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Силы тяжести, действующие на две чугунные детали, отлича??тся в 4 раза. Во сколько раз отличаются их объёмы и массы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем в 2 раза, масса в 4 раза F1 = m1g = P1g F2 = m2g = P2v2g F1 / F2 = m1g / m2g = P1g / P2v2g = v1 / v2 = m1 / m2
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