50 БАЛЛОВ И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Силы тяжести, действующие на две чугунные детали, отлича??тся в 4 раза. Во сколько раз отличаются их объёмы и массы?

Физика

50 БАЛЛОВ И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Силы тяжести, действующие на две чугунные детали, отлича??тся в 4 раза. Во сколько раз отличаются их объёмы и массы?

Автор: Гость