50 баллов! Напишите несложную программу на Pascal: для четырех натуральных чисел извл??чь корень из чисел, которые неотрицательны и четны.
Информатика
50 баллов! Напишите несложную программу на Pascal: для четырех натуральных чисел извл??чь корень из чисел, которые неотрицательны и четны.
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