50 баллов. правильно ли будет таким образом решить данное тригонометрическое урав??ение? и объясните мне, почему у косинусов мы прибавляем к ответу 2pik, а у синусов pik?
Алгебра
50 баллов. правильно ли будет таким образом решить данное тригонометрическое урав??ение? и объясните мне, почему у косинусов мы прибавляем к ответу 2pik, а у синусов pik?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно будет так: или объединить в одну запись и для синуса и для косинуса есть две серии корней с периодом 2пk но есть еще объединенные формулы, чтобы не записывать две серии корней их объединяют в одну, для косинуса получилось составить такую формулу, где тоже фигурирует 2пk, а для синуса получилась только такая формула, где есть пk , если записывать точки по отдельности то тоже будем прибавлять по 2пk
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