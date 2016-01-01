50 баллов. Сопоставление понятий "общество"(в широком смысле) и "общество нового времени". Объяснить каждое слово, сопоставляя два понятия. Правильный и четкий ответ.

Сложность определения понятия «общество» связано в первую очередь с его предельной обобщенностью, а кроме того, с огромной многозначительностью. Это обусловило наличие множества определений данного понятия. Понятие «общество» в широком смысле слова можно определить как обособившуюся от природы, но тесно с ней связанную часть материального мира, которая включает в себя: способы взаимодействия людей; формы объединениия людей. Общество в узком смысле слова — это круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения (например, общество нумизматов, дворянское собрание) ; Отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (например, современное российское общество, французское общество) ; Исторический этап в развитии человечества (например, феодальное общество, капиталистическое общество) ; Человечество в целом. Общество — продукт совокупной деятельности множества людей. Человеческая деятельность есть способ существования или бытия общества. Общество вырастает из самого жизненного процесса, из обычной и повседневной деятельности людей. Не случайно латинское слово socio означает соединять, объединять, затевать совместный труд. Вне непосредственного и опосредованного взаимодействия людей общество не существует. Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных функций: производство материальных благ и услуг; распределение продуктов труда (деятельности) ; регламентация и управление деятельностью и поведением; воспроизводство и социализация человека; духовное производство и регулирование активности людей. Сущность общества кроется не в людях самих по себе, а в тех отношениях, в которые они вступают друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество есть совокупность общественных отношений.