50 БАЛЛОВ вычислите объем раствора гидроксида натрия с массовой долей 0,2 % и плотностью 1,22 г/мл ,который потребуется для приготовления 100 мл раствора с молярной концентрацией NaOH 0,2 моль/л

Химия
50 БАЛЛОВ вычислите объем раствора гидроксида натрия с массовой долей 0,2 % и плотностью 1,22 г/мл ,который потребуется для приготовления 100 мл раствора с молярной концентрацией NaOH 0,2 моль/л
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
M(NaOH) = 40 г/моль Необходимо приготовить р-р с См = 0,2 моль/л, т.е. в 1 л р-ра должно содержаться 0,2 моль NaOH, или 0,2*40 = 8 г, а в 100 мл = 0,1 л должно содержаться 0,8 г Находим массу р-ра с массовой долей 0,2, в котором будет содержаться 0,8 г NaOH 0,8 г/0,2 = 4 г Находим объем р-ра NaOH, который потребуется для приготовления 100 мл р-ра: V(NaOH) = 4г/1,22 = 3,28 мл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте Синтаксический разбор предложение дайте ему харектиристику Вдали кукушка в рощё медленно кукует
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ.я девочка если что.
Ответить
Английский язык
Переведите с англ. на рус. Кто первый дам лучший ответ
Ответить
Математика
Вычислите.40\63-35\72.
Ответить
Математика
После того как на вязание варежек для внуков бабушка израсходовала 8 мотков пряжи по 95 грамм каждый у нее осталось еще 2 таких же мотков пряжи Ско...
Ответить