50 БАЛЛОВ вычислите объем раствора гидроксида натрия с массовой долей 0,2 % и плотностью 1,22 г/мл ,который потребуется для приготовления 100 мл раствора с молярной концентрацией NaOH 0,2 моль/л

Гость: Гость:

M(NaOH) = 40 г/моль Необходимо приготовить р-р с См = 0,2 моль/л, т.е. в 1 л р-ра должно содержаться 0,2 моль NaOH, или 0,2*40 = 8 г, а в 100 мл = 0,1 л должно содержаться 0,8 г Находим массу р-ра с массовой долей 0,2, в котором будет содержаться 0,8 г NaOH 0,8 г/0,2 = 4 г Находим объем р-ра NaOH, который потребуется для приготовления 100 мл р-ра: V(NaOH) = 4г/1,22 = 3,28 мл