50 баллов!!! задано смешанное число 247,16 в восьмеричной системе счисления. перевести это число в двоичную систему счисления. Объясните

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Смотри. Всё просто. Тебе из 8 нужно перевести в двоичную, при этом у тебя дробное число. То есть у тебя есть целая часть (247) и дробная часть (16). Нужно переводить по очереди, вначале целую часть, потом дробную, при этом при переводе целой - нужно делить, при переводе дробной - умножать, сейчас покажу алгоритм. Вначале целую часть: Мы делим на 2, потом пишем результат деления, а в скобочках пишем остаток. 247/2=123(1) 123/2=61(1) 61/2=30(1) 30/2=15(0) 15/2=7(1) 7/2=3(1) 3/2=1(1) Теперь нам нужно записать то, что получилось, записывается снизу-вверх, начиная от той единички, что у нас получилась при делении 3 на 2. Итого: 11110111 - это твоя целая часть. Теперь дробная часть (16), мы должны приписать ноль, чтобы у нас получилось 0,16 (ведь это дробная часть). Теперь умножаем на 2 пока не получится РОВНО единица, при этом записываем в ответ 0, если у нас целая часть получается ноль и 1, если целая часть получается 1. Сейчас поймёшь: 0,16 * 2 = 0,32 - видишь, получился ноль, поэтому мы его в ответ пишем и продолжаем умножать на 2 часть после ноля, пока не получится ровно 1. 0,32 * 2 = 0,64 - опять ноль получился, в ответ ноль записываем еще. 0,64 * 2 = 1,28 - тут уже у нас единица получилась, в ответ 1, отбрасываем 1 и опять множим на 2, пока не будет ровно единица в ответе. 0,28 * 2 = 0,56 - в ответ 0 0,56 * 2 = 1,12 - в ответ 1 0,12 * 2 = 0,24 - в ответ 0 0,24 * 2 = 0,48 - в ответ 0 0,48 * 2 = 0,96 - в ответ 0 0,96*2 = 1,92 - в ответ 1 0,92*2 = 1,84 - в ответ 1 У тебя тут такое число, в котором ты бесконечно будешь умножать и у тебя не получится никогда ровно 1(либо получится, но очень не скоро), поэтому просто спроси у учителя, до скольки знаков тебе считать. Я обычно до 5 считал всегда, но тут я тебе показал аж до 10. Дробная часть получилась такой - 0010100011. Теперь записываешь целую часть, что получил ранее и дробную, что вычислил сейчас. У тебя получается: 11110111,0010100011 Ответ: 11110111,0010100011