50 Балов. Найдите примеры когда ученый был не только ученым, но и художником, какой ??лед он оставил. (Кроме Леонардо да Винчи). Несколько примеров.За спам отправляю жалобу

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50 Балов. Найдите примеры когда ученый был не только ученым, но и художником, какой ??лед он оставил. (Кроме Леонардо да Винчи). Несколько примеров.За спам отправляю жалобу

Автор: Гость