50 ц. - 2 ц. = ц. 99 кг. + 1 кг. = кг. 28 т + 36 т = т 80 т - 54 т = т 70 г + 23 г = г 70 ц -63 ц = ц 100 г - 34 г = г 60 т -12 т = т 99 кг. - 7 кг. = кг

Математика

50 ц. - 2 ц. = ц. 99 кг. + 1 кг. = кг. 28 т + 36 т = т 80 т - 54 т = т 70 г + 23 г = г 70 ц -63 ц = ц 100 г - 34 г = г 60 т -12 т = т 99 кг. - 7 кг. = кг

Автор: Гость