50 ц. - 2 ц. = ц. 99 кг. + 1 кг. = кг. 28 т + 36 т = т 80 т - 54 т = т 70 г + 23 г = г 70 ц -63 ц = ц 100 г - 34 г = г 60 т -12 т = т 99 кг. - 7 кг. = кг
Математика
50 ц. - 2 ц. = ц. 99 кг. + 1 кг. = кг. 28 т + 36 т = т 80 т - 54 т = т 70 г + 23 г = г 70 ц -63 ц = ц 100 г - 34 г = г 60 т -12 т = т 99 кг. - 7 кг. = кг
Ответ(ы):
Гость:
50ц-2ц=48ц 99кг+1кг=100кг или 1ц 28т+36т=64т 80т-54т=26т 70г+23г=103г 70ц-63ц=7ц 100г-34г=66г 60т-12т=48т 99кг-7кг=92кг
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