(504*370-158092)/47+1612 найди значение выражения
Разное
(504*370-158092)/47+1612 найди значение выражения
Ответ(ы):
Гость:
(186480 - 158092) : 47 + 1612 = 28388 : 47 + 1612 = 604 + 1612 = 2216
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