507+230+187,367+178+264 помогите в стольик

507+230+187,367+178+264 помогите в стольик

Ответ(ы):

Ответил Гость:
960:3,780:6,945-9*5:3,600+6*7:2,(200+450):5,(720-120):3 помогите в столбик
Похожие вопросы