50м 3см=.......см 7км 248м=..........м 8м 4мм=..........мм 4дм 8см 6мм=......мм 4070мм=...м...мм 5000км=..........м 600квадратных дм=.....квадратных м 4000000квадратных м=.................квадратных км зарание спасибо!
Математика
50м 3см=.......см 7км 248м=..........м 8м 4мм=..........мм 4дм 8см 6мм=......мм 4070мм=...м...мм 5000км=..........м 600квадратных дм=.....квадратных м 4000000квадратных м=.................квадратных км зарание спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)503см 2)7248км 3)8004мм 4)486мм 5) 4м 70 мм 6)5000000м 7)6м квадратныхх 8)4 км квадратных
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