511891:321 решение столбиком

Алгебра
511891:321 решение столбиком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 511891| 321 -321      |----    -----      |1594 (ост. 217)  1908 -1605  ------    3039   -2889    -----      1501     -1284      ------         217
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
 СТАТИСТИКА! температура воздуха в москве в течение недели представляла ряд 23, 25, 27, 24, 21, 28, 27 градусов нижу нуля. укажите медиану этого ряда?
Ответить
Математика
От города одновременно отошли в разных направлениях грузовая и легковая машины. Когда грузовик прошёл 110 км, легковая машина прошла 160 км. Скорос...
Ответить
Геометрия
основания трапеции равны 2 и 18 см ,а диагонали - 15 см и 7 см.Найдите площадь трапеции.
Ответить
География
ЕГЭ..задание C9 правоведение ТОТ,КТО ЩАДИТ ВИНОВНОГО,НАКАЗЫВАЕТ НЕВИНОВНОГО.(аксиома права).....нужно написать сочинение на эту тему,пожалуйста пом...
Ответить
Геометрия
в прямоугольном треугольнике вписанна окружность точка касания лежащая на гипотянузе делит её на отрезки равные 4 и 6 см найти площадь треугольников
Ответить