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radic;5*18*radic;30 Решите плиз )))))
radic;5*18*radic;30 Решите плиз )))))
Ответ(ы):
Ответил Гость:
18*корень из 150=18* корень из 6*25=18*5 корнень из 6=90 корень из 6
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