521. один рабочий работал 3 часа, по 7 ч в день, а другой - 2 дня,по 8 ч в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляли деталей поровну?
Математика
521. один рабочий работал 3 часа, по 7 ч в день, а другой - 2 дня,по 8 ч в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляли деталей поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х деталей - за 1 час 3*7х - сделал 1 рабочий 2*8х - 2 рабочий 21х+16х - сделали вместе , что равно 481 деталь Уравнение: 21х+16х=481 37х=481 х=13 - за час 21*13 = 273 детали - 1 рабочий 16 *13 = 208 д. - 2 рабочий
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