521. один рабочий работал 3 часа, по 7 ч в день, а другой - 2 дня,по 8 ч в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляли деталей поровну?

Математика

521. один рабочий работал 3 часа, по 7 ч в день, а другой - 2 дня,по 8 ч в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если за час они изготовляли деталей поровну?

Автор: Гость