(524*43-16*803):12помогите пожлста
Математика
(524*43-16*803):12помогите пожлста
Ответ(ы):
Гость:
1. 524*43=22532 2.803*16=12848 3.22532-12848=9684 4. 9684:12=807 ответ 807
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сочинение на тему:Я хочу...(из современного)(информатика)Например:робота который в??е за меня делает))пожалуйста!очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Русский язык
Математика
Математика
Бригада из 13 трактористов может вспахать поле за 36 дней . Сколько необходимо тракторов , чтобы вспахать это поле за 26 дней при той же производит...