527 помогите пожалуйста
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527 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Хороша берёзка весной! До самой земли свисают её тоненькие ветки. Вот они покрылись серёжками.Скоро вместо серёжек появятся молодые зелёные листочки. Они будут нежно трепетать от лёгкого весеннего ветерка. глаголы: свисают, покрылись, появятся, будут, трепетать.
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