527 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Хороша берёзка весной! До самой земли свисают её тоненькие ветки. Вот они покрылись серёжками.Скоро вместо серёжек появятся молодые зелёные листочки. Они будут нежно трепетать от лёгкого весеннего ветерка. глаголы: свисают, покрылись, появятся, будут, трепетать.