53.реши уравнения с коментированием по компонентам действий: а)64+36÷(х*3-15)=79 б)124-24*(480÷х-56)=28 помогите умаляю

Математика
53.реши уравнения с коментированием по компонентам действий: а)64+36÷(х*3-15)=79 б)124-24*(480÷х-56)=28 помогите умаляю
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Гость:
Эмм.. Ововлвлвлчлчлчлчлччллчлчлчлччочочочоочочочтч
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