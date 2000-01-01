5*30=? дам 5 балов. пожалуйста ответе.,молю
Разное
5*30=? дам 5 балов. пожалуйста ответе.,молю
Ответ(ы):
Гость:
5*30=150 5 умножаем на 30 и ответ 150
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