5,6-10y-(-4(2y-0,9))=2,4

5,6-10y-(-4(2y-0,9))=2,4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5,6-10y-(-4(2y-0,9))=2,4 5.6-10у-(-8у+3,6)=2,4 5,6-10у+8у-3,6=2,4 -2у= 2,4-5,6+3,6 -2у=0,4 у= 0,4:(-2) у=-0,2 5,6-10 (-0,2)- (-4*(2*(-0,2)-0,9))=2,4 2,4=2,4
Похожие вопросы