radic;5/8•7radic;128/radic;125=0,1 Верно ли равенство

radic;5/8•7radic;128/radic;125=0,1 Верно ли равенство

Ответ(ы):

Ответил Гость:
√5/8•7√128/√125=0,1 (7·8√2·√5/8)/(5√5)=7√2/5=1,4√2-не верно
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