5b-8a+4b-a= Вирішіть приклад будь ласка дуже треба

5b-8a+4b-a= Вирішіть приклад будь ласка дуже треба

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9a-9b вот и весь ответ друже
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