5км 025м в метрах 6т 002кг в килограммах 7м 103мм в милиметрах 8ц 32кг в килограммах 58?? 7ц в центнерах 9см 6мм в миллиметрах 32кг 420г в граммах 63т 4ц центнерах ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика
5км 025м в метрах 6т 002кг в килограммах 7м 103мм в милиметрах 8ц 32кг в килограммах 58?? 7ц в центнерах 9см 6мм в миллиметрах 32кг 420г в граммах 63т 4ц центнерах ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5025м 6002кг 7103мм 832кг 587ц 96мм 32420г 634ц
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