5км 025м в метрах 6т 002кг в килограммах 7м 103мм в милиметрах 8ц 32кг в килограммах 58?? 7ц в центнерах 9см 6мм в миллиметрах 32кг 420г в граммах 63т 4ц центнерах ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Математика

5км 025м в метрах 6т 002кг в килограммах 7м 103мм в милиметрах 8ц 32кг в килограммах 58?? 7ц в центнерах 9см 6мм в миллиметрах 32кг 420г в граммах 63т 4ц центнерах ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость