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5м 2 см и 5м 2 дм сравнить длины
5м 2 см и 5м 2 дм сравнить длины
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Переводим все в самое маленькое 5м2см=500см и 2см=502 см 5м2дм=500см и 20см=500см игого502 меньше, чем 520
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