5. Теплоход за три дня прошел 675 км. В первый день он прошел одну третью пути, а во второй– 32% оставшегося пути. Какое расстояние он прошел за третий день?
Математика
5. Теплоход за три дня прошел 675 км. В первый день он прошел одну третью пути, а во второй– 32% оставшегося пути. Какое расстояние он прошел за третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).675:3*1=225(км)-прошел в I день 2).675-225=450(км)-прошел во II и в III день вместе 3).450:100=4,5(км)-составляет 1% 4).4,5*32=144(км)-прошел во II день 5).450-144=306(км)-прошел в III день Ответ: 306 км.
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