5. Теплоход за три дня прошел 675 км. В первый день он прошел одну третью пути, а во второй– 32% оставшегося пути. Какое расстояние он прошел за третий день?

Математика

5. Теплоход за три дня прошел 675 км. В первый день он прошел одну третью пути, а во второй– 32% оставшегося пути. Какое расстояние он прошел за третий день?

Автор: Гость