5у-6(0,3+у)+7=4(у-0,2)+1,9

5у-6(0,3+у)+7=4(у-0,2)+1,9

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5y -1,8-6y+7=4y - 0,8 + 1,9 5у-6у-4у=-0.8+1.9-7+1.8 -5у=-4.1 у=0.82 5*0,82-6*(0,3+0,82)+7=4(0,82-0,2)+1,9 4,38=4,38
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