(5x + 8)-(8x+14)=9 розвяжіть рівняня

(5x + 8)-(8x+14)=9 розвяжіть рівняня

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Раскроем скобки 5х + 8 - 8х - 14 = 9 -3х - 6=9 -3х= 6+9 -3х = 15 х= -5
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