5x^2-2=x^2+2 Вначале переношу всё в левую часть 5x^2-2-x^2-2=0 4x^2+4=0 4x^2=-4 x^2=-1 ??? Объяснит?? как мне это решить. Заранее спасибо! Знаю что это элементарщина, но в школе математику прогуливал, а сейчас она мне ре...

Математика

5x^2-2=x^2+2 Вначале переношу всё в левую часть 5x^2-2-x^2-2=0 4x^2+4=0 4x^2=-4 x^2=-1 ??? Объяснит?? как мне это решить. Заранее спасибо! Знаю что это элементарщина, но в школе математику прогуливал, а сейчас она мне резко понадобилась.

Автор: Гость