(5+x)(3-x) раскрыть скобки
Разное
(5+x)(3-x) раскрыть скобки
Ответ(ы):
Гость:
(5+х)(3-х)=5*3-5*х+3*х-х^2=15-5х+3х-х^2=-х^2-2х+15
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