(6-2 4/5)*3 1/8 - 1 3/5 : 1/4 = Сколько будет хелп !! И по действиям сделайте

(6-2 4/5)*3 1/8 - 1 3/5 : 1/4 = Сколько будет хелп !! И по действиям сделайте

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