6 LiOH + P2O5 = 2 Li3PO4 + 3 H2O

6 LiOH + P2O5 = 2 Li3PO4 + 3 H2O

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Правильная реакция. Щелочь+кислотный оксид=соль+вода.
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