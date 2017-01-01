6 число является четным или нечетным последний чётные числа последний нечетные числа
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6 число является четным или нечетным последний чётные числа последний нечетные числа
Ответ(ы):
Гость:
Число 6 является чётным поттому-что оно делится на 2 а 5 не чётное оно не делиться на 2
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