6) какие вещества растения выделяют в результате своей жизнедеятельности? 7) назо??ите известных вам теплокровных животных 8)как осуществляется обмен веществ у рыб? 9) какие вещества поступают в организм животного из внешней...
Биология
6) какие вещества растения выделяют в результате своей жизнедеятельности? 7) назо??ите известных вам теплокровных животных 8)как осуществляется обмен веществ у рыб? 9) какие вещества поступают в организм животного из внешней среды? 10)какие вещества выделяют животные в результате своей жизнедеятельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) В результате дыхания углекислый газ, а результате фотосинтеза - кислород. 8) Теплокровные - птицы и млекопитающие. Например: синица, медведь бурый, собака, кошка, попугай, мышь, лошадь, тигр, и тд. 9) Кислород, азот, углекислый газ, белки, вода. 10) Животные выделяют углекислый газ, воду, мочевину и некоторые другие вещества.
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