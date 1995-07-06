6) какие вещества растения выделяют в результате своей жизнедеятельности? 7) назо??ите известных вам теплокровных животных 8)как осуществляется обмен веществ у рыб? 9) какие вещества поступают в организм животного из внешней...

Биология

6) какие вещества растения выделяют в результате своей жизнедеятельности? 7) назо??ите известных вам теплокровных животных 8)как осуществляется обмен веществ у рыб? 9) какие вещества поступают в организм животного из внешней среды? 10)какие вещества выделяют животные в результате своей жизнедеятельности?

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