6 класс Сравните дроби: 1)семь пятнадцатых и девятнадцат сороковых 2)тринадцать восемнадцатых и двадцать три сорок вторых

Математика

6 класс Сравните дроби: 1)семь пятнадцатых и девятнадцат сороковых 2)тринадцать восемнадцатых и двадцать три сорок вторых

Автор: Гость