6 класс Сравните дроби: 1)семь пятнадцатых и девятнадцат сороковых 2)тринадцать восемнадцатых и двадцать три сорок вторых
Математика
6 класс Сравните дроби: 1)семь пятнадцатых и девятнадцат сороковых 2)тринадцать восемнадцатых и двадцать три сорок вторых
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7/15>12/40 13/80<23/42
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