6 коробок печенья и 5 коробок шоколадных конфет весят 6,2 кг сколько весит 1 коробка ??онфет если 1 коробка печенья весит 0,6
Математика
6 коробок печенья и 5 коробок шоколадных конфет весят 6,2 кг сколько весит 1 коробка ??онфет если 1 коробка печенья весит 0,6
Ответ(ы):
Гость:
6*0,6=(печенье) 6,2-?=
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