6 коробок печенья и 5 коробок шоколадных конфет весят 6,2 кг сколько весит 1 коробка ??онфет если 1 коробка печенья весит 0,6

Математика

6 коробок печенья и 5 коробок шоколадных конфет весят 6,2 кг сколько весит 1 коробка ??онфет если 1 коробка печенья весит 0,6

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