6) монету бросают пять раз найти вероятность ,того что герб появится ровно 2 раза

6) монету бросают пять раз найти вероятность ,того что герб появится ровно 2 раза

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вероятность того что герб появится 2 раза 2 к 5
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