6. Определите, в каких сложноподчиненных предложениях нет пунктуационных ошибок. А Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо выучиться говорить ее самому себе. Б Единственным местом где можно было отдохнуть остава...

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6. Определите, в каких сложноподчиненных предложениях нет пунктуационных ошибок. А Для того чтобы выучиться говорить правду людям, надо выучиться говорить ее самому себе. Б Единственным местом где можно было отдохнуть оставалась моя комната. В По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Г Град резко забарабанил по крыше, точно кто-то горох просыпал на пол.

Автор: Гость