6 предложений на день победы

Гость: Гость:

1) День подебы - это великий праздник! 2) В День победы мы поздравляем ветеранов. 3) В конце дня мы видим великолепный салют. 4) В День победы по городу проходят разные интересные мероприятия. 5) Я очень люблю праздник День победы! 6) В День победы проходит показ военной техники.