6 предложений на день победы
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6 предложений на день победы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) День подебы - это великий праздник! 2) В День победы мы поздравляем ветеранов. 3) В конце дня мы видим великолепный салют. 4) В День победы по городу проходят разные интересные мероприятия. 5) Я очень люблю праздник День победы! 6) В День победы проходит показ военной техники.
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