6. Раскрой скобки. Укажи предлоги и наречия соответственно с буквами П и Н а) (в)те??ение месяца _____; б) (в)следствие дождей ___; в) (в)виду болезни ___; г) вычистить (до)чиста ____; д) говорил (в)насмешку ____; е...
Русский язык
6. Раскрой скобки. Укажи предлоги и наречия соответственно с буквами П и Н а) (в)те??ение месяца _____; б) (в)следствие дождей ___; в) (в)виду болезни ___; г) вычистить (до)чиста ____; д) говорил (в)насмешку ____; е) прочитал (по)памяти ___; ж) (в)продолжение двух недель ___
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) В течении(п) месяца б) В следствии(п) дождя в)______ г) вычистить дочиста(н) д)говорил в насмешку (п) е) прочитал по памяти (п) ж)в продолжение двух недель (п)
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