6. Раскрой скобки. Укажи предлоги и наречия соответственно с буквами П и Н а) (в)те??ение месяца _____; б) (в)следствие дождей ___; в) (в)виду болезни ___; г) вычистить (до)чиста ____; д) говорил (в)насмешку ____; е...

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6. Раскрой скобки. Укажи предлоги и наречия соответственно с буквами П и Н а) (в)те??ение месяца _____; б) (в)следствие дождей ___; в) (в)виду болезни ___; г) вычистить (до)чиста ____; д) говорил (в)насмешку ____; е) прочитал (по)памяти ___; ж) (в)продолжение двух недель ___

Автор: Гость