№6. Разгром какого ордена произошёл при Грюнвальдской битве? а) меченосцев; б) тамплиеров; в) иезуитов; г) Тевтонский.

История

№6. Разгром какого ордена произошёл при Грюнвальдской битве? а) меченосцев; б) тамплиеров; в) иезуитов; г) Тевтонский.

Автор: Гость