№6. Разгром какого ордена произошёл при Грюнвальдской битве? а) меченосцев; б) тамплиеров; в) иезуитов; г) Тевтонский.
История
№6. Разгром какого ордена произошёл при Грюнвальдской битве? а) меченосцев; б) тамплиеров; в) иезуитов; г) Тевтонский.
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ г) тевтонский
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