6 стульев купленых за 75 манат по оптовой цене ,магазин продает за 92 манат сколько м??натов выручит магазин если продаст 648 стульев
Математика
6 стульев купленых за 75 манат по оптовой цене ,магазин продает за 92 манат сколько м??натов выручит магазин если продаст 648 стульев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75*6=450(манатов) столько потратили чтоб купить стулья 2)648*92=59161 (манатов) за 648 стульев 3) 59161-450=59166(манатов) выручит магазин
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