6 стульев купленых за 75 манат по оптовой цене ,магазин продает за 92 манат сколько м??натов выручит магазин если продаст 648 стульев

Математика

6 стульев купленых за 75 манат по оптовой цене ,магазин продает за 92 манат сколько м??натов выручит магазин если продаст 648 стульев

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