6) Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? А. Общество развивается изолированно от природы. Б. Природа и общество развиваются по одинаковым законам. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны