6. Выполните действия: решите уравнение :а) 7/20+ 2,23 б) 0,5 - 4/25 + 3/20
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6. Выполните действия: решите уравнение :а) 7/20+ 2,23 б) 0,5 - 4/25 + 3/20
Ответ(ы):
Гость:
А)2,58 или 258/100 б)0,49 или 49/100
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