60 БАЛЛОВ ЕСЛИ НОРМ.Привет. Нужно сочинение-рассуждение на тему "что такое воспитание", или на тему "воспитание", ну вы поняли. 70+ слов, жду!

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Начать, я думаю, стоит с того, что воспитание оказывает на человека огромное влияние на его характер, понятие о том как нужно себя вести, мировоззрение и поступки. В целом, можно сказать, что от воспитания зависит судьба человека, как, впрочем, и обстановка, в которой он рос. Посудите сами, родители, которые с детства прививают ребенку привычку вести нездоровый образ жизни или выражаться некультурной лексикой, воспитывают таким образом свое дитя, что оно принимает это за норму поведения...В семье, как правило, мы получаем первое представление о том, что хорошо, а что плохо, в семье мы вообще первый раз знакомимся с этим миром и очень важно как родители будут себя вести. Ведь ребенок пример всегда берет со взрослых или просто с тех кто рядом.