6020:70=? помогите!!!!!! Я сома не могу а ещё пример только по действиям вернее 2 примера 750:50-40:5=? И 360:60-20:1=?
Математика
6020:70=? помогите!!!!!! Я сома не могу а ещё пример только по действиям вернее 2 примера 750:50-40:5=? И 360:60-20:1=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6020:70 = 86. 2. 750:50 - 40:5 = 7 750:50 = 15 40:5 = 8 15 - 8 = 7 3. 360:60 - 20:1 = 360:60 = 6 20:1 = 20 6-20 = -14 (может от 20 вычесть 6?)
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