6020:70=? помогите!!!!!! Я сома не могу а ещё пример только по действиям вернее 2 примера 750:50-40:5=? И 360:60-20:1=?

Математика

6020:70=? помогите!!!!!! Я сома не могу а ещё пример только по действиям вернее 2 примера 750:50-40:5=? И 360:60-20:1=?

Автор: Гость