61. верны ли следующие суждения о социальных нормах? А. в социальных нормах отражаются ценностные представления общества. Б. традиции и обычаи являются разновидностями социа льных норм. 1)верно только А. 2)верно то...

61. верны ли следующие суждения о социальных нормах? А. в социальных нормах отражаются ценностные представления общества. Б. традиции и обычаи являются разновидностями социа льных норм. 1)верно только А. 2)верно только Б. 3)верны оба суждения. 4)оба суждения неверны. 12. верны ли следующие суждения о социальных группах? А. любая социальная группа это коллектив непосредственно взаимодействующих друг с другом людей. Б. одним из критериев различия в обществе больших социальных групп является размер богатства и форма получения дохода. 1)верно только а. 2)верно только б. 3)вернв оба суждения. 4)оба суждения неверны. 14.верны ли следующие суждения о социальных институтах? А. современное общество отличается низкой степенью институализации. Б. социальный институт-это устойчивый комплекс комплект норм.регулирующих определенные сферы деятельности. 1)верно только а. 2)верно только б. 3)верны оба суждения. 4)оба суждения не верны. 3.верны ли следующие суждения о среднем классе? А. подавляющее большинство россиян-средний класс. Б. формирование среднего класса является одной из предпосылок перехода россии к новому типу общества. 1)верно только а. 2)верно только б. 3)верны оба суждения. 4)оба суждения неверны. 13.верны ли следующие суждения о национальный политике? А. национальная политика подлежит изучению как теоретическая проблема современного общества. Б. национальная политика относится к актуальным практическим проблемам современности. 1)верно только а. 2)верно только б. 3)оба суждения верны. 4)оба суждения неверны.