62% объема куба составляют 100 куб. М. Найти объем и площадь одной грани куба.

Объем находим составлением пропорции: 62% - 100 м 100% - х м x 161,29 м Далее, объем куба - это длина одной из сторон в кубе, площадь одной грани - это квадрат длины одной из сторон куба, поэтому, чтобы найти площадь одной грани куба мы вычисляем кубический корень из его объема получаем длину стороны, после чего длину стороны возводим в квадрат. 5,44 м - длина стороны 29,5936 м - площадь одной грани.