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62,99+(12,5 - 7,6+3,21):0,1= Помогите пожалуйста!!! Напишите решение.
62,99+(12,5 - 7,6+3,21):0,1= Помогите пожалуйста!!! Напишите решение.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
12,5-7,6=4,9 4,9+3,21=8,11 8,11/0,1=81,1 62,99=81,1=144,09
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